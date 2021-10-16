Защитник «Салернитаны» сдал положительный тест на коронавирус
Защитник «Салернитаны» Фредерик Весели заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.
28-летний албанец сдал положительный тест после возвращения из расположения национальной команды. Отмечается, что он не контактировал с другими игроками «Салернитаны».
Ранее коронавирус был выявлен у полузащитника «Милана» Браима Диаса.
В текущем сезоне Весели не провел ни одного матча за «Салернитану». Он выступает за клуб с сентября 2020 года.
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