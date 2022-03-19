Руководство «Ювентуса» проведет встречу с агентом Де Шильо

«Ювентус» планирует продлить контракт с защитником Маттиа Де Шильо. На следующей неделе руководство туринского клуба встретится с агентом 29-летнего игрока, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

Ожидается, что срок нового договора будет рассчитан до 2025 года. Зарплата Де Шильо составит 2 миллиона евро в год.

В сезоне-2021/22 Де Шильо провел 23 матча за «Ювентус», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.