Руководство «Ювентуса» проведет встречу с агентом Де Шильо
«Ювентус» планирует продлить контракт с защитником Маттиа Де Шильо. На следующей неделе руководство туринского клуба встретится с агентом 29-летнего игрока, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
Ожидается, что срок нового договора будет рассчитан до 2025 года. Зарплата Де Шильо составит 2 миллиона евро в год.
В сезоне-2021/22 Де Шильо провел 23 матча за «Ювентус», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.
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|6
|13
|32-43
|33
|
14
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|8
|8
|13
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|32
|
15
|Специя
|30
|8
|5
|17
|31-54
|29
|
16
|Сампдория
|29
|7
|5
|17
|37-51
|26
|
17
|Кальяри
|29
|5
|10
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|28-53
|25
|
18
|Дженоа
|30
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|23-47
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|
19
|Венеция
|28
|5
|7
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|
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|18.03
|20:45
|
Сассуоло – Специя
|4 : 1
|18.03
|23:00
|
Дженоа – Торино
|1 : 0
|19.03
|17:00
|
Наполи – Удинезе
|- : -
|19.03
|20:00
|
Интер – Фиорентина
|- : -
|19.03
|22:45
|
Кальяри – Милан
|- : -
|20.03
|14:30
|
Венеция – Сампдория
|- : -
|20.03
|17:00
|
Эмполи – Верона
|- : -
|20.03
|17:00
|
Ювентус – Салернитана
|- : -
|20.03
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|
Рома – Лацио
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|20.03
|22:45
|
Болонья – Аталанта
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Чиро Иммобиле
Лацио
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|
|
Душан Влахович
Ювентус
|20
|
|
Джованни Симеоне
Верона
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|П
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Сассуоло
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Николо Барелла
Интер
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Ромеро Луис Альберто
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|8
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