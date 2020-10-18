Руководство «Ромы» недовольно Фонсекой из-за критики клуба
Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека может покинуть свой пост, сообщает Football Italia.
По сведениям источника, руководство римлян осталось недовольно интервью португальского специалиста, которое не было согласовано с клубом. В частности, Фонсека подчеркнул отсутствие спортивного директора в «Роме».
Сообщается, что если «Рома» не победит в ближайшем матче «Беневенто», Фонсека может быть уволен.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.