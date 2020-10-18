Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Руководство «Ромы» недовольно Фонсекой из-за критики клуба

13:36
Теги:

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека может покинуть свой пост, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, руководство римлян осталось недовольно интервью португальского специалиста, которое не было согласовано с клубом. В частности, Фонсека подчеркнул отсутствие спортивного директора в «Роме».

Сообщается, что если «Рома» не победит в ближайшем матче «Беневенто», Фонсека может быть уволен.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир