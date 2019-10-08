Руководство «Дженоа» отменило вечерную тренировку из-за встречи с Андреаццоли

Главный тренер «Дженоа» Аурелио Андреаццоли может быть отправлен в отставку в ближайшее время, сообщает Gazzetta dello Sport. Руководство «грифонов» отменило вечернюю тренировку команды, поскольку планирует провести встречу с 65-летним специалистом.

Предполагается, что Андреаццоли будет дан шанс в матчах чемпионата Италии с «Пармой» и «Брешией», после чего будут сделаны выводы по будущему этого специалиста.

В текущем чемпионате Италии «Дженоа» с 5 очками после 7 туров занимает предпоследнее место в таблице. Ранее сообщалось, что на пост тренера «грифонов» претендует Дженнаро Гаттузо.