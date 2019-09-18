Роналду вспомнил, как в 11 лет просил бесплатные бургеры

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о трудностях обучения в академии «Спортинга».

Когда мне было 11-12 лет, у нашей семьи не было денег, — цитирует The Sun Роналду. — Я жил вместе с другими воспитанниками «Спортинга» и видел свою семью только раз в три месяца.

Поздно вечером мы обычно очень хотели есть, а рядом со стадионом был «Макдоналдс». Мы стучались в дверь и просили бургеры. Там всегда была женщина по имени Эдна и еще две девушки.

Я больше никогда не видел их, хотя искал, спрашивал у людей в Португалии. Я буду счастлив, если найду их при помощи этого интервью, потому что хочу пригласить их в Турин или Лиссабон и поужинать с ними.