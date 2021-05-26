Роналду подвел итоги клубного сезона

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду подвел итоги выступлений за команду в завершившемся сезоне.

«За каждым голом есть своя история, и это всегда результат усилий команды, — написал португалец в Instagram. — Всегда! Я горд стать первым лучшим бомбардиром серии А в составе «Ювентуса» с 2008 года, горд, что забил более 100 голов в этой великолепной футболке, а также горд, что в 11-м сезоне в своей карьере забил 40 мячей.

И это еще не конец! Завтра мы начнем новое приключение со сборной Португалии, и мы отдадим все, что имеем. Вперед, парни! У нас есть титул, который нужно защитить».

36-летний португалец в сезоне-2020/21 провел 44 матча за «Ювентус» во всех турнирах и забил 36 мячей при четырех голевых передачах. «Юве» выиграл Кубок и Суперкубок Италии.