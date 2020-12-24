Роналду отправится на рождественские каникулы в Дубай

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду на рождественские каникулы покинет Турин, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, 35-летний португалец с семьей отправится в Дубай. В этой стране нет строгих ограничений в связи с пандемией коронавируса. Помимо Роналду Италию покинут еще несколько игроков «Ювентуса».

По возвращении в Турин футболистам необходимо будет две недели провести на самоизоляции и тренироваться отдельно от команды.

После 13 туров чемпионата Италии «Ювентус» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка. От лидирующего «Милана» команда отстает на 10 баллов.