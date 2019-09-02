Роналду отказался носить значок лучшего игрока серии А

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался носить значок лучшего игрока чемпионата Италии. Как сообщает Fox Sports, португалец отказался от значка, которым серия А отмечает лучшего футболиста прошлого сезона. По данным источника, Роналду, который был признан MVP минувшего чемпионата, не хочет выделять себя среди игроков «Ювентуса» таким образом.

Отметим, что соответствующие значки носят лучшие игроки в каждом амплуа. Лучшим вратарем был Самир Ханданович, лучшим защитником — Калиду Кулибали, лучшим полузащитником — Сергей Милинкович-Савич, лучшим нападающим — Фабио Квальярелла, лучшим молодым игроком — Николо Дзаньоло.