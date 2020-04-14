Роналду, Дель Пьеро. Галлиани рассказал о трансферных неудачах «Милана»

Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани рассказал о трансферных неудачах во время работы в клубе. Он имел репутацию человека, который любил подписывать свободных агентов.

— Тевес должен был прийти, но этого так и не произошло, — цитирует Галлиани Sky Sport Italia. — У нас была договоренность с Роберто Баджо за пять лет до его появления в «Милане». Пытались подписать Дель Пьеро до его перехода в «Ювентус». Это один из двух футболистов, о неподписании которых жалею больше всего. «Падова» просила за него 5 миллиардов лир (2,5 миллиона евро) — очень большая сумма за такого молодого футболиста. Аналогично и с Криштиану Роналду. 16 лет, а «Спортинг» запросил 16-17 миллиардов лир (8,2 миллиона евро). Долго охотились за Тотти, но он не хотел уходить из «Ромы».