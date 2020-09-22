«Роме» присуждено поражение в матче с «Вероной» за участие незаявленного игрока

Руководство серии A присудило поражение «Роме» в матче 1-го тура чемпионата против «Вероны». Игра завершилась со счетом 0:0. Однако позднее стало известно, что римляне выпустили на поле незаявленного игрока.

Гвинеец Амаду Диавара провел на поле все 90 минут, однако был включен в заявку только молодежной команды «Ромы».

Похожая ситуация уже происходила в августе 2016 года, когда «Сассуоло» было присуждено поражение за аналогичное нарушене в игре с «Пескарой».

23-летний Диавара перешел в «Рому» в 2019 году из «Наполи» и в прошлом сезоне провел за основной состав 31 матч и забил 1 гол. Скорее всего, он попал в молодежный состав по недосмотру технического специалиста.