«Это была победа зрелости и хладнокровия». Индзаги – о победе в матче против «Специи»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу в матче 33-го тура чемпионата Италии против «Специи» (3:1).

«Я думаю, что это была победа зрелости и хладнокровия. Мы знали, что будет непросто, так как наша игра в первом тайме была немного статичной. Также мне не понравились первые 10 минут второго тайма, так как мы позволили сопернику создать несколько моментов. Однако затем мы одержали важнейшую победу», - цитирует Индзаги Sky Sport Italia.

«Интер» набрал 69 очков и вышел на первое место в турнирной таблице, опередив на 1 очко «Милан».

«Специя» с 33 очками осталась на 15-й строчке серии А.