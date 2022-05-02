Романьоли может остаться в «Милане» и подписать новый контракт

Защитник Алессио Романьоли может остаться в «Милане». Клуб в последнее время активизировал переговоры с футболистом, который ранее отказывался продлевать договор, сообщает Sky Italia.

Ранее 27-летним игроком интересовались «Лацио» и «Барселона». Сообщалось, что Романьоли даже достиг договоренности с римским клубом по поводу личного контракта.

Однако сейчас «Милан» предлагает защитнику более выгодные финансовые условия, а «Лацио» взял паузу в переговорах.

В текущем сезоне Романьоли провел за «россонери» 25 матчей и забил один гол.