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Сегодня, 17:08

«Интер» предлагает Перишичу контракт по схеме «1+1»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Интер» готов предложить новый контракт полузащитнику Ивану Перишичу. Соглашение будет рассчитано на год с возможность продления еще на один сезон, утверждает La Repubblica.

Зарплата 33-летнего хорвата составит 4-5 миллиона евро в год. Клуб и игрок близки к соглашению, сделка должна быть заключена в конце сезона.

В составе «Интера» футболиста играет с 2015 года. В этом сезоне он провел 32 матча в серии А, забив 7 голов и сделав 6 результативных передач.

Его действующий контракт с клубом истекает этим летом.

Иван Перишич
ФК Интер (Интернационале)
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2
 Интер 35 22 9 4 74-29 75
3
 Наполи 35 21 7 7 67-31 70
4
 Ювентус 35 20 9 6 54-31 69
5
 Рома 35 17 8 10 55-40 59
6
 Лацио 35 17 8 10 70-53 59
7
 Фиорентина 35 17 5 13 54-47 56
8
 Аталанта 34 15 10 9 61-43 55
9
 Верона 35 14 10 11 61-52 52
10
 Торино 35 12 11 12 45-37 47
11
 Сассуоло 35 12 10 13 60-61 46
12
 Удинезе 35 10 13 12 54-54 43
13
 Болонья 35 11 10 14 39-48 43
14
 Эмполи 35 9 10 16 46-65 37
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 Специя 35 9 6 20 37-63 33
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 Кальяри 35 6 10 19 32-64 28
18
 Дженоа 35 3 16 16 25-55 25
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 Салернитана 33 6 7 20 28-70 24
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 Венеция 34 5 7 22 28-63 22
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 1 : 2
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 3 : 4
1.05 13:30
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 2 : 1
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Рома – Болонья
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