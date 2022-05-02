«Интер» предлагает Перишичу контракт по схеме «1+1»

«Интер» готов предложить новый контракт полузащитнику Ивану Перишичу. Соглашение будет рассчитано на год с возможность продления еще на один сезон, утверждает La Repubblica.

Зарплата 33-летнего хорвата составит 4-5 миллиона евро в год. Клуб и игрок близки к соглашению, сделка должна быть заключена в конце сезона.

В составе «Интера» футболиста играет с 2015 года. В этом сезоне он провел 32 матча в серии А, забив 7 голов и сделав 6 результативных передач.

Его действующий контракт с клубом истекает этим летом.