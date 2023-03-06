«Рома» с минимальным счетом обыграла «Ювентус»
«Рома» в матче 25-го тура чемпионата Италии обыграла «Ювентус» со счетом 1:0.
Единственный гол на 53-й минуте забил Джанлука Манчини.
После этого матча «Рома» с 47 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Ювентус» с 35 очками — на восьмой строчке.
Положение команд
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|25
|21
|2
|2
|58-16
|65
|
2
|Интер
|25
|16
|2
|7
|46-28
|50
|
3
|Лацио
|25
|14
|6
|5
|41-19
|48
|
4
|Рома
|25
|14
|5
|6
|32-21
|47
|
5
|Милан
|25
|14
|5
|6
|42-32
|47
|
6
|Аталанта
|25
|12
|6
|7
|42-28
|42
|
7
|Ювентус
|25
|15
|5
|5
|40-20
|35
|
8
|Болонья
|24
|10
|5
|9
|31-33
|35
|
9
|Удинезе
|25
|7
|11
|7
|33-30
|32
|
10
|Монца
|25
|9
|5
|11
|30-35
|32
|
11
|Торино
|24
|8
|7
|9
|26-29
|31
|
12
|Фиорентина
|25
|8
|7
|10
|29-31
|31
|
13
|Эмполи
|25
|6
|10
|9
|23-33
|28
|
14
|Сассуоло
|24
|7
|6
|11
|27-35
|27
|
15
|Лечче
|25
|6
|9
|10
|24-29
|27
|
16
|Салернитана
|25
|6
|7
|12
|28-44
|25
|
17
|Специя
|25
|4
|9
|12
|21-41
|21
|
18
|Верона
|25
|4
|6
|15
|20-37
|18
|
19
|Сампдория
|25
|2
|6
|17
|11-39
|12
|
20
|Кремонезе
|24
|1
|9
|14
|19-43
|12
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36 тур
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38 тур
|3.03
|22:45
|
Наполи – Лацио
|0 : 1
|4.03
|17:00
|
Монца – Эмполи
|2 : 1
|4.03
|20:00
|
Аталанта – Удинезе
|0 : 0
|4.03
|22:45
|
Фиорентина – Милан
|2 : 1
|5.03
|14:30
|
Специя – Верона
|0 : 0
|5.03
|17:00
|
Сампдория – Салернитана
|0 : 0
|5.03
|20:00
|
Интер – Лечче
|2 : 0
|5.03
|22:45
|
Рома – Ювентус
|1 : 0
|6.03
|20:30
|
Сассуоло – Кремонезе
|- : -
|6.03
|22:45
|
Торино – Болонья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|19
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|14
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|23
|1
|1
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|16
|1
|0
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