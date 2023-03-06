«Рома» с минимальным счетом обыграла «Ювентус»

«Рома» в матче 25-го тура чемпионата Италии обыграла «Ювентус» со счетом 1:0.

Единственный гол на 53-й минуте забил Джанлука Манчини.

После этого матча «Рома» с 47 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Ювентус» с 35 очками — на восьмой строчке.