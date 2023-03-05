Гол Мхитаряна принес «Интеру» победу над «Лечче»

«Интер» обыграл «Лечче» в матче 25-го тура чемпионата Италии. Игра проходила в Милане и завершилась со счетом 2:0.

Победу «Интеру» принесли Генрих Мхитарян и Лаутаро Мартинес.

После этого матча «Интер» поднялся на 2-е место в серии А, набрав 50 очков, «Лечче» остался на 14-й позиции (27 баллов).