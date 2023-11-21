«Рома» выкупит Лукаку у «Челси» за 42 миллиона евро в случае успешной игры бельгийца

«Рома» согласится выплатить 42 миллиона евро «Челси» после окончания срока аренды нападающего Ромелу Лукаку, сообщает Evening Standard.

Римляне пойдут на эти условия в случае успешной игры 30-летнего бельгийца. При этом самому игроку придется снизить свою зарплату минимум в два раза.

Контракт Лукаку с «Челси» действует до лета 2026 года. В этом сезоне он провел за «Рому» 14 матчей и забил 9 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.