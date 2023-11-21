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Сегодня, 19:06

37-летний Жиру заявил, что хочет продлить контракт с «Миланом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Милана» Оливье Жиру высказался о своем будущем.

«Я бы хотел остаться в «Милане». Срок моего контракта истекает в июне, и я еще не говорил с клубом о своем будущем. Я хочу остаться, думаю, что еще смогу помочь команде. Я не буду ставить никаких ограничений в своей карьере», — сказал Жиру Le JDD.

В сентябре форварду исполнилось 37 лет. Он выступает за «Милан» с 2021 года. В текущем сезоне Жиру провел 15 матчей за «россонери», забил 8 мячей и сделал 3 результативные передачи.

Оливье Жиру
Футбол
ФК Милан
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 И В Н П +/- О
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 Интер 12 10 1 1 29-6 31
2
 Ювентус 12 9 2 1 19-7 29
3
 Милан 12 7 2 3 20-14 23
4
 Наполи 12 6 3 3 24-13 21
5
 Фиорентина 12 6 2 4 20-16 20
6
 Аталанта 12 6 2 4 20-11 20
7
 Рома 12 5 3 4 22-14 18
8
 Болонья 12 4 6 2 13-10 18
9
 Монца 12 4 5 3 13-11 17
10
 Лацио 12 5 2 5 13-13 17
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 Торино 12 4 4 4 10-14 16
12
 Фрозиноне 12 4 3 5 17-20 15
13
 Лечче 12 3 5 4 13-16 14
14
 Дженоа 12 4 2 6 13-16 14
15
 Сассуоло 12 3 3 6 16-21 12
16
 Удинезе 12 1 8 3 8-15 11
17
 Эмполи 12 3 1 8 5-21 10
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 Кальяри 12 2 3 7 12-24 9
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Оливье Жиру

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Интер

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Федерико Димарко

Федерико Димарко

Интер

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Сассуоло

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Исак Хиен

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