Бывший форвард «Фиорентины» заявил, что Кокорин находится в отпуске

Экс-нападающий «Фиорентины» Кристиан Ригано высказался о форвардах команды Кшиштофе Пентеке и Александре Кокорине.

«Пентек? У нас есть один снайпер на поле и один в отпуске (намек на Кокорина — Прим. «СЭ»), — цитирует Ригано violanews.com. — В целом мы стали вариативнее в атаке. Раньше у нас был только Влахович. Иконе? Меня беспокоит, что он здесь уже месяц, но ему все еще тяжело».

Ранее стало известно, что Кокорин не попал в заявку на матч 26-го тура серии А против «Аталанты». 30-летний россиянин в текущем сезоне провел шесть матчей за «фиалок» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.