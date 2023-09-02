Кристанте об игре «Ромы»: «Нужно использовать перерыв на матчи сборных, чтобы набрать форму»

Полузащитник «Ромы» Брайан Кристанте прокомментировал поражение от «Милана» (1:2) в 3-м туре чемпионата Италии.

«Случаи делают разницу. Мы пропустили 6 голов после 8 ударов в створ. Теперь нужно использовать перерыв на игры сборных, чтобы вернуть былую форму насколько это возможно.

Но я не считаю, что мы полностью потеряли форму. Мы много создавали и, к сожалению, нам не очень везло», — цитирует DAZN игрока.

В следующем матче серии А «Рома» дома сыграет с «Эмполи» 16 сентября.