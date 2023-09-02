Кристанте об игре «Ромы»: «Нужно использовать перерыв на матчи сборных, чтобы набрать форму»
Полузащитник «Ромы» Брайан Кристанте прокомментировал поражение от «Милана» (1:2) в 3-м туре чемпионата Италии.
«Случаи делают разницу. Мы пропустили 6 голов после 8 ударов в створ. Теперь нужно использовать перерыв на игры сборных, чтобы вернуть былую форму насколько это возможно.
Но я не считаю, что мы полностью потеряли форму. Мы много создавали и, к сожалению, нам не очень везло», — цитирует DAZN игрока.
В следующем матче серии А «Рома» дома сыграет с «Эмполи» 16 сентября.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
2
|Наполи
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Интер
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
4
|Верона
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
5
|Фиорентина
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
6
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
7
|Ювентус
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
8
|Аталанта
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
9
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Монца
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
11
|Дженоа
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
12
|Сассуоло
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Салернитана
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
14
|Кальяри
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
15
|Торино
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
16
|Рома
|3
|0
|1
|2
|4-6
|1
|
17
|Болонья
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
18
|Удинезе
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
19
|Лацио
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
20
|Эмполи
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|1.09
|19:30
|
Сассуоло – Верона
|3 : 1
|1.09
|21:45
|
Рома – Милан
|1 : 2
|2.09
|19:30
|
Болонья – Кальяри
|- : -
|2.09
|19:30
|
Удинезе – Фрозиноне
|- : -
|2.09
|21:45
|
Аталанта – Монца
|- : -
|2.09
|21:45
|
Наполи – Лацио
|- : -
|3.09
|19:30
|
Интер – Фиорентина
|- : -
|3.09
|19:30
|
Торино – Дженоа
|- : -
|3.09
|21:45
|
Эмполи – Ювентус
|- : -
|3.09
|21:45
|
Лечче – Салернитана
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Оливье Жиру
Милан
|4
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|3
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|3
|П
|
|
Ламек Банда
Лечче
|2
|
|
Джованни Ди Лоренцо
Наполи
|2
|
|
Мишель Ндари Адопо
Аталанта
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Исак Хиен
Верона
|1
|1
|0
|
|
Максим Лопес
Сассуоло
|2
|1
|0
|
|
Фикайо Томори
Милан
|3
|0
|0
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