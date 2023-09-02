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Кристанте об игре «Ромы»: «Нужно использовать перерыв на матчи сборных, чтобы набрать форму»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Ромы» Брайан Кристанте прокомментировал поражение от «Милана» (1:2) в 3-м туре чемпионата Италии.

«Случаи делают разницу. Мы пропустили 6 голов после 8 ударов в створ. Теперь нужно использовать перерыв на игры сборных, чтобы вернуть былую форму насколько это возможно.

Но я не считаю, что мы полностью потеряли форму. Мы много создавали и, к сожалению, нам не очень везло», — цитирует DAZN игрока.

В следующем матче серии А «Рома» дома сыграет с «Эмполи» 16 сентября.

ФК Рома
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Моуринью отказался говорить с прессой после поражения от «Милана»
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Милан 3 3 0 0 8-2 9
2
 Наполи 2 2 0 0 5-1 6
3
 Интер 2 2 0 0 4-0 6
4
 Верона 3 2 0 1 4-4 6
5
 Фиорентина 2 1 1 0 6-3 4
6
 Лечче 2 1 1 0 4-3 4
7
 Ювентус 2 1 1 0 4-1 4
8
 Аталанта 2 1 0 1 3-2 3
9
 Фрозиноне 2 1 0 1 3-4 3
10
 Монца 2 1 0 1 2-2 3
11
 Дженоа 2 1 0 1 2-4 3
12
 Сассуоло 3 1 0 2 3-5 3
13
 Салернитана 2 0 2 0 3-3 2
14
 Кальяри 2 0 1 1 0-2 1
15
 Торино 2 0 1 1 1-4 1
16
 Рома 3 0 1 2 4-6 1
17
 Болонья 2 0 1 1 1-3 1
18
 Удинезе 2 0 1 1 1-4 1
19
 Лацио 2 0 0 2 1-3 0
20
 Эмполи 2 0 0 2 0-3 0
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1.09 19:30
Сассуоло – Верона
 3 : 1
1.09 21:45
Рома – Милан
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2.09 19:30
Болонья – Кальяри
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2.09 19:30
Удинезе – Фрозиноне
 - : -
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Аталанта – Монца
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Интер – Фиорентина
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