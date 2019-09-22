«Рома» одолела «Болонью», «Наполи» разгромил «Лечче»

В матче 4-го тура чемпионата Италии «Болонья» уступила «Роме» со счетом 1:2. Римляне набрали 8 очков и занимают четвертую строчку в чемпионате.

Еще в одном матче тура «Наполи» разгромил «Лечче» — 4:1. Клуб из Неаполя набрал 9 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице.

Чемпионат Италии. Серия А

4-й тур

«Болонья» — «Рома» — 1:2 (0:0)

Голы: Коларов, 49 (0:1). Сансоне, 54 — с пенальти (1:1). Джеко, 90+4 (1:2).

«Болонья»: Скорупски, Дейкс (Крейчи, 46), Денсвил, Бани, Томиясу, Медель, Поли (Паласио, 80), Сориано, Дестро (Сантандер, 81), Сансоне, Орсолини.

«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Фасио, Флоренци (Спинаццола, 70), Манчини, Мхитарян (Жуан Жезус, 86), Кристанте, Верету, Пеллегрини, Джеко, Клайверт (Дзаньоло, 51).

Предупреждения: Флоренци, 13. Поли, 14. Дейкс, 41. Томиясу, 56. Дзаньоло, 59. Джеко, 62. Верету, 64. Манчини, 71.

Удаление: Манчини, 85.

Судья: Пайретто (Италия).

22 сентября. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».

«Лечче» — «Наполи» — 1:4 (0:2)

Голы: Льоренте, 28 (0:1). Инсинье, 40 — с пенальти (0:2). Руис, 52 (0:3). Манкосу, 61 — с пенальти (1:3). Льоренте, 82 (1:4).

«Лечче»: Габриэл, Россеттини, Кальдерони, Рисполи (Бензар, 70), Лучони, Манкосу, Тахцидис (Петриччоне, 46), Табанелли, Маер, Фариас, Фалько (Лападула, 65).

«Наполи»: Оспина, Малькюи, Гулям, Максимович, Кулибали, Зелиньски, Эльмас (Кальехон, 74), Руис, Льоренте (Луперто, 87), Инсинье, Милик (Лосано, 73).

Предупреждения: Гулям, 21. Тахцидис, 37. Габриэл, 39. Эльмас, 45+1. Табанелли, 49. Руис, 53.

Судья: Пиччинини (Италия).

22 сентября. Лечче. Стадион «Виа дель Маре».

«Сампдория» — «Торино» — 1:0 (0:0)

Гол: Габбьядини, 56.

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Мурру, Феррари (Мурильо, 69), Депаоли, Колли, Экдаль, Виейра, Квальярелла (Капрари, 83), Габбьядини (Линетти, 75), Ригони.

«Торино»: Сиригу, Де Сильвестри, Иццо, Эйна (Лаксальт, 62), Лянко, Бремер (Беренгер, 82), Ринкон, Мейте (Верди, 68), Базелли, Дзадза, Белотти.

Предупреждения: Дзадза, 59. Ригони, 78. Квальярелла, 80.

Судья: Джакомелли (Италия).

22 сентября. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».

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