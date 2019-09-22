«Рома» одолела «Болонью», «Наполи» разгромил «Лечче»
В матче 4-го тура чемпионата Италии «Болонья» уступила «Роме» со счетом 1:2. Римляне набрали 8 очков и занимают четвертую строчку в чемпионате.
Еще в одном матче тура «Наполи» разгромил «Лечче» — 4:1. Клуб из Неаполя набрал 9 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице.
Чемпионат Италии. Серия А
4-й тур
«Болонья» — «Рома» — 1:2 (0:0)
Голы: Коларов, 49 (0:1). Сансоне, 54 — с пенальти (1:1). Джеко, 90+4 (1:2).
«Болонья»: Скорупски, Дейкс (Крейчи, 46), Денсвил, Бани, Томиясу, Медель, Поли (Паласио, 80), Сориано, Дестро (Сантандер, 81), Сансоне, Орсолини.
«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Фасио, Флоренци (Спинаццола, 70), Манчини, Мхитарян (Жуан Жезус, 86), Кристанте, Верету, Пеллегрини, Джеко, Клайверт (Дзаньоло, 51).
Предупреждения: Флоренци, 13. Поли, 14. Дейкс, 41. Томиясу, 56. Дзаньоло, 59. Джеко, 62. Верету, 64. Манчини, 71.
Удаление: Манчини, 85.
Судья: Пайретто (Италия).
22 сентября. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».
«Лечче» — «Наполи» — 1:4 (0:2)
Голы: Льоренте, 28 (0:1). Инсинье, 40 — с пенальти (0:2). Руис, 52 (0:3). Манкосу, 61 — с пенальти (1:3). Льоренте, 82 (1:4).
«Лечче»: Габриэл, Россеттини, Кальдерони, Рисполи (Бензар, 70), Лучони, Манкосу, Тахцидис (Петриччоне, 46), Табанелли, Маер, Фариас, Фалько (Лападула, 65).
«Наполи»: Оспина, Малькюи, Гулям, Максимович, Кулибали, Зелиньски, Эльмас (Кальехон, 74), Руис, Льоренте (Луперто, 87), Инсинье, Милик (Лосано, 73).
Предупреждения: Гулям, 21. Тахцидис, 37. Габриэл, 39. Эльмас, 45+1. Табанелли, 49. Руис, 53.
Судья: Пиччинини (Италия).
22 сентября. Лечче. Стадион «Виа дель Маре».
«Сампдория» — «Торино» — 1:0 (0:0)
Гол: Габбьядини, 56.
«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Мурру, Феррари (Мурильо, 69), Депаоли, Колли, Экдаль, Виейра, Квальярелла (Капрари, 83), Габбьядини (Линетти, 75), Ригони.
«Торино»: Сиригу, Де Сильвестри, Иццо, Эйна (Лаксальт, 62), Лянко, Бремер (Беренгер, 82), Ринкон, Мейте (Верди, 68), Базелли, Дзадза, Белотти.
Предупреждения: Дзадза, 59. Ригони, 78. Квальярелла, 80.
Судья: Джакомелли (Италия).
22 сентября. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».
Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
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https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2019-2020/