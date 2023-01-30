«Рома» объявила о переходе Шомуродова в «Специю»

Полузащитник «Ромы» Элдор Шомуродов ушел в аренду в «Специю», сообщает пресс-служба римлян.

Экс-хавбек «Ростова» будет выступать за «Специю» до конца сезона-2022/23.

В текущем сезоне 27-летний узбек сыграл за «Рому» в 8 матчах и забил 1 гол.

«Специя» занимает 17-е место в турнирной таблице серии А, набрав 18 очков за 20 матчей.