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Сегодня, 14:08

«Рома» объявила о переходе Шомуродова в «Специю»

Виталий Косик
Корреспондент
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Элдор Шомуродов.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Ромы» Элдор Шомуродов ушел в аренду в «Специю», сообщает пресс-служба римлян.

Экс-хавбек «Ростова» будет выступать за «Специю» до конца сезона-2022/23.

В текущем сезоне 27-летний узбек сыграл за «Рому» в 8 матчах и забил 1 гол.

«Специя» занимает 17-е место в турнирной таблице серии А, набрав 18 очков за 20 матчей.

Источник: https://www.asroma.com/en/news/2023/1/eldor-shomurodov-joins-spezia-on-loan
Элдор Шомуродов
Футбол
ФК Рома
ФК Специя
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 Торино 20 7 6 7 21-22 27
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 Специя 20 4 6 10 17-32 18
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 Сампдория 20 2 3 15 8-34 9
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27.01 20:30
Болонья – Специя
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27.01 22:45
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Кремонезе – Интер
 1 : 2
28.01 22:45
Аталанта – Сампдория
 2 : 0
29.01 14:30
Милан – Сассуоло
 2 : 5
29.01 17:00
Ювентус – Монца
 0 : 2
29.01 20:00
Лацио – Фиорентина
 1 : 1
29.01 22:45
Наполи – Рома
 2 : 1
30.01 22:45
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Наполи

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Адемола Лукман

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Аталанта

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Лаутаро Мартинес

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Интер

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П
Хвича Кварацхелия

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Сергей Милинкович-Савич

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Жерар Деулофеу

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Удинезе

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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 10 1 4
Себастьяно Луперто

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