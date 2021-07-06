«Аталанта» не получала жалоб от «Спартака» по поводу выплат за Алексея Миранчука

«Аталанта» не получала жалоб от «Спартака» по поводу выплат за участие в воспитании полузащитника сборной России Алексея Миранчука.

Россиянин перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива» в сентябре 2020 года. Полузащитник является воспитанником железнодорожников, но перед переходом в школу «Локомотива» он вместе с братом Антоном занимался в академии «Спартака».

«Мы поддерживаем связь со «Спартаком» с прошлого года. Жалоб по поводу выплат за участие в воспитании Алексея Миранчука мы не получали», — сказал генеральный секретарь клуба из Бергамо Марко Семприни ТАСС.

В сентябре 2020 года директор по развитию и коммуникациям красно-белых Антон Фетисов рассказал, что академия «Спартака» получит около 85,5 тысячи евро несколькими траншами.

5 июля владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что средства от трансфера Миранчука в итальянский клуб до сих пор не получены, несмотря на то что красно-белые принимали участие в его подготовке.