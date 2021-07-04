Спинаццола перенесет операцию в Финляндии

Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола перенесет операцию по поводу серьезной травмы ахиллова сухожилия. Хирургическое вмешательство пройдет 4 июля в Финляндии, сообщает Calciomercato.

На восстановление у футболиста уйдет до полугода.

Защитник сборной Италии получил серьезную травму в матче 1/4 финала Евро-2020 против Бельгии (2:1). Спинаццолу дважды признавали лучшим игроком матча на этом Евро — в играх против Турции и Австрии. Полуфинал Евро-2020 между Италией и Испанией состоится 6 июля в Лондоне.

В прошлом сезоне 28-летний Спинаццола провел за «Рому» 39 матчей, забив 2 мяча и отдав 8 голевых передач. Его контракт с римским клубом рассчитан до 2024 года.