"Рома" – "Наполи": Де Росси и Джеко в стартовом составе хозяев

"Рома" и "Наполи" объявили стартовые составы на матч 29-го тура чемпионата Италии. Встреча пройдет сегодня, 31 марта, начало – в 16.00 (мск).

Стартовый состав "Ромы": Ольсен, Сантон, Манолас, Фасио, Коларов, Н'Зонзи, Де Росси, Кристанте, Перотти, Шик, Джеко

Стартовый состав "Наполи": Мерет, Хюсай, Максимович, Кулибали, Руй, Аллан, Фабьян, Кальехон, Верди, Мертенс, Милик

"Рома" занимает 6-е место в Серии А, имея в активе 47 очков. "Наполи" идет на второй строчке в турнирной таблице, набрав 60 баллов.