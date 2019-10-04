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«Рома» может расторгнуть арендное соглашение с Дзаппакостой

19:01
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«Рома» на официальном сайте подтвердила, что защитник Давиде Дзаппакоста получил серьезную травму связок колена на тренировке. 27-летний игрок, права на которого принадлежат «Челси», может пропустить остаток сезона.

По информации Sky in Italy, если самые пессимистичные прогнозы подтвердятся, то «Рома» постарается расторгнуть арендное соглашение с «Челси». В нынешнем сезоне защитник успел сыграть за римский клуб только 12 минут.

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