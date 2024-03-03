«Рома» хочет продлить контракт с Дибалой

«Рома» намерена продлить контракт с нападающим Пауло Дибалой, сообщает журналист Николо Скира. Руководство команды довольно выступлением игрока в этом сезоне.

По данным источника, новое соглашение может быть рассчитано до лета 2027 года. Нынешний контракт истекает летом 2025 года.

В соглашении 30-летнего итальянца есть пункт, согласно которому любой зарубежный клуб может выкупить его за 12 миллионов евро отступных.

В этом сезоне Дибала провел 19 матчей в серии А, забил 12 голов и сделал 7 результативных передач.