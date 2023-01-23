«Болонья» сыграла вничью с «Кремонезе»

«Болонья» сыграла вничью с «Кремонезе» в матче 19-го тура чемпионата Италии. Встреча закончилась со счетом 1:1.

«Болонья» набрала 23 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице серии А.

«Кремонезе» набирает очки во втором матче подряд, но остается на последнем, 20-м месте, имея в активе всего 8 очков.