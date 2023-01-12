Полузащитник «Фиорентины» перешел в «Специю»

Полузащитник «Фиорентины» Шимон Журковски перешел в «Специю», сообщает сайт клуба.

25-летний поляк был взят в аренду до конца сезона, а потом «Специя» выкупит права на игрока. Он заключит полноценный контракт до 2026 года.

В нынешнем сезоне Журковски провел за «фиалок» только 4 матча, в которых сделал 1 голевую передачу.

В составе сборной Польши на его счету 7 игр, но в состав национальной команды на ЧМ-2022 он не попал.