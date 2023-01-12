Полузащитник «Фиорентины» перешел в «Специю»
Полузащитник «Фиорентины» Шимон Журковски перешел в «Специю», сообщает сайт клуба.
25-летний поляк был взят в аренду до конца сезона, а потом «Специя» выкупит права на игрока. Он заключит полноценный контракт до 2026 года.
В нынешнем сезоне Журковски провел за «фиалок» только 4 матча, в которых сделал 1 голевую передачу.
В составе сборной Польши на его счету 7 игр, но в состав национальной команды на ЧМ-2022 он не попал.
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|И
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|П
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|
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|17
|14
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|1
|39-13
|44
|
2
|Ювентус
|17
|11
|4
|2
|26-7
|37
|
3
|Милан
|17
|11
|4
|2
|33-18
|37
|
4
|Интер
|17
|11
|1
|5
|37-24
|34
|
5
|Лацио
|17
|9
|4
|4
|29-15
|31
|
6
|Рома
|17
|9
|4
|4
|21-16
|31
|
7
|Аталанта
|17
|9
|4
|4
|26-18
|31
|
8
|Удинезе
|17
|6
|7
|4
|25-19
|25
|
9
|Фиорентина
|17
|6
|5
|6
|21-22
|23
|
10
|Торино
|17
|6
|5
|6
|18-19
|23
|
11
|Болонья
|17
|5
|4
|8
|21-28
|19
|
12
|Лечче
|17
|4
|7
|6
|16-18
|19
|
13
|Эмполи
|17
|4
|7
|6
|15-22
|19
|
14
|Салернитана
|17
|4
|6
|7
|21-27
|18
|
15
|Монца
|17
|5
|3
|9
|19-25
|18
|
16
|Сассуоло
|17
|4
|4
|9
|17-26
|16
|
17
|Специя
|17
|3
|6
|8
|16-28
|15
|
18
|Сампдория
|17
|2
|3
|12
|8-30
|9
|
19
|Кремонезе
|17
|0
|7
|10
|11-29
|7
|
20
|Верона
|17
|2
|3
|12
|15-30
|9
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38 тур
|13.01
|22:45
|
Наполи – Ювентус
|- : -
|14.01
|17:00
|
Кремонезе – Монца
|- : -
|14.01
|20:00
|
Лечче – Милан
|- : -
|14.01
|22:45
|
Интер – Верона
|- : -
|15.01
|14:30
|
Сассуоло – Лацио
|- : -
|15.01
|17:00
|
Торино – Специя
|- : -
|15.01
|17:00
|
Удинезе – Болонья
|- : -
|15.01
|20:00
|
Аталанта – Салернитана
|- : -
|15.01
|22:45
|
Рома – Фиорентина
|- : -
|16.01
|22:45
|
Эмполи – Сампдория
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|10
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|8
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|8
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Мариу Руй
Наполи
|6
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|7
|1
|2
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|15
|1
|1
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|15
|1
|5
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