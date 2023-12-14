Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 19:16

Роберто Баджо признан лучшим итальянским футболистом в истории по верcии FourFourTwo

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Роберто Баджо.
Фото Reuters

Портал FourFourTwo составил рейтинг лучших игроков в истории итальянского футбола.

Первое место в рейтинге занял Роберто Баджо, который завершил карьеру в 2004 году. Он выступал за «Виченцу», «Фиорентину», «Ювентус», «Милан», «Болонью», «Интер» и «Брешию». За сборную Италии Баджо выигрывал серебро (1994) и бронзу (1990) чемпионатов мира.

На второе место авторы материала поставили экс-защитника «Милана» Паоло Мальдини. На третье — бывшего голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона.

В рейтинг из 32 игроков не попал ни один из действующих футболистов. 25-е место занял экс-защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини, который объявил о завершении карьеры 12 декабря.

Топ-10 рейтинга FourFourTwo:

  1. Роберто Баджо
  2. Паоло Мальдини
  3. Джанлуиджи Буффон
  4. Джузеппе Меацца
  5. Джанни Ривера
  6. Франческо Тотти
  7. Франко Барези
  8. Андреа Пирло
  9. Дино Дзофф
  10. Алессандро Дель Пьеро
Джанлуиджи Буффон
Джорджо Кьеллини
Паоло Мальдини
Роберто Баджо
Футбол
1
2
Читайте также
Галицкий и смена ориентации. Почему тренера «Краснодара» могут убрать даже с первого места
Биография Конора Макгрегора: история ирландского сантехника, ставшего легендой UFC
Пресс-конференция и прямая линия с Владимиром Путиным: онлайн-трансляция
«Итоги года с Владимиром Путиным». Видеотрансляция
В Финляндии пройдет крупная забастовка против действий правительства
В Госдуме предлагают снизить возраст досрочного выхода на пенсию
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аллегри прокомментировал решение Кьеллини завершить карьеру

Спортивный директор «Венеции» отреагировал на новость об интересе к Черышеву со стороны «Лекко»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 15 12 2 1 37-7 38
2
 Ювентус 15 11 3 1 23-9 36
3
 Милан 15 9 2 4 26-18 29
4
 Рома 15 7 4 4 28-17 25
5
 Болонья 15 6 7 2 18-12 25
6
 Фиорентина 15 7 3 5 24-18 24
7
 Наполи 15 7 3 5 26-18 24
8
 Аталанта 15 7 2 6 24-18 23
9
 Монца 15 5 6 4 16-14 21
10
 Лацио 15 6 3 6 16-16 21
11
 Торино 15 5 5 5 13-16 20
12
 Фрозиноне 15 5 4 6 20-24 19
13
 Лечче 15 3 8 4 17-20 17
14
 Дженоа 15 4 3 8 15-20 15
15
 Сассуоло 15 4 3 8 22-28 15
16
 Кальяри 15 3 4 8 15-27 13
17
 Удинезе 15 1 9 5 12-25 12
18
 Эмполи 15 3 3 9 10-27 12
19
 Верона 15 2 5 8 13-22 11
20
 Салернитана 15 1 5 9 11-30 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.12 22:45
Дженоа – Ювентус
 - : -
16.12 17:00
Лечче – Фрозиноне
 - : -
16.12 20:00
Наполи – Кальяри
 - : -
16.12 22:45
Торино – Эмполи
 - : -
17.12 14:30
Милан – Монца
 - : -
17.12 17:00
Фиорентина – Верона
 - : -
17.12 17:00
Удинезе – Сассуоло
 - : -
17.12 20:00
Болонья – Рома
 - : -
17.12 22:45
Лацио – Интер
 - : -
18.12 22:45
Аталанта – Салернитана
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 14
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 7
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 5
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 5
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 13 1 3
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

 13 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости