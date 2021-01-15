Римское дерби станет для Луиса Фелипе 100-м матчем за «Лацио»
22:21
Защитник «Лацио» Луис Фелипе попал в стартовый состав команды на матч 18-го тура чемпионата Италии против «Ромы». Для бразильца этот матч станет 100-м за римский клуб.
Составы команд
«Лацио»: Рейна, Луис Фелипе, Ачерби, Раду, Лаццари, Милинкович-Савич, Лукас Лейва, Луис Альберто, Марушич, Кайседо, Иммобиле.
«Рома»: Лопес, Ибаньес, Смоллинг, Манчини, Спинаццола, Верету, Виллар, Карсдорп, Мхитарян, Пеллегрини, Джеко.
Игра начнется в 22.45 по московскому времени.
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