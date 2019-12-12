Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери перенесет операцию на лодыжке, сообщает пресс-служба «фиалок». 36-летний француз в четверг перенесет операцию.

30 ноября Рибери получил травму в матче 14-го тура серии А против «Лечче» (0:1). «Фиорентина» сообщала, что футболист получил разрыв медиальной коллатеральной связки правой лодыжки.

В текущем сезоне хавбек провел 11 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.