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Рибери перенесет операцию

19:59
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Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери перенесет операцию на лодыжке, сообщает пресс-служба «фиалок». 36-летний француз в четверг перенесет операцию.

30 ноября Рибери получил травму в матче 14-го тура серии А против «Лечче» (0:1). «Фиорентина» сообщала, что футболист получил разрыв медиальной коллатеральной связки правой лодыжки.

В текущем сезоне хавбек провел 11 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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