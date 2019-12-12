Рибери перенесет операцию
19:59
Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери перенесет операцию на лодыжке, сообщает пресс-служба «фиалок». 36-летний француз в четверг перенесет операцию.
30 ноября Рибери получил травму в матче 14-го тура серии А против «Лечче» (0:1). «Фиорентина» сообщала, что футболист получил разрыв медиальной коллатеральной связки правой лодыжки.
В текущем сезоне хавбек провел 11 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.
? | REPORT MEDICO: @FranckRibery— ACF Fiorentina (@acffiorentina) December 12, 2019
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