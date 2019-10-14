Рибери объяснил, почему выбрал для продолжения карьеры именно «Фиорентину»

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери отметил, что летом перешел именно в итальянский клуб из-за сложившихся теплых взаимоотношений между ним и руководством «Фиорентины».

— Когда я согласился приехать во Флоренцию, то не знал, что это будет любовь с первого взгляда, — цитирует Corriere della Sera Рибери. — Это чувство со мною с вечера презентации. Тот день был особенным, эти воспоминания навсегда останутся со мной.

У меня были варианты в Англии и Италии. Между мной и руководителями «Фиорентины» вспыхнула искра. В разговорах с директором клуба Даниэле Праде и главным тренером Винченцо Монтеллой я чувствовал тепло и уверенность в себе.

С 2007 по 2019 год 36-летний Рибери защищал цвета «Баварии». Он забил 124 гола и сделал 182 голевые передачи в 425 матчах, а этим летом покинул клуб в связи с истечением срока контракта. В августе этого года подписал контракт с «Фиорентиной» до 30 июня 2021 года.

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