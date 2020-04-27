Record опроверг собственное сообщение о возвращении Роналду в Турин
27 апреля 2020, 23:27
Португальское издание Record сообщило, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду завтра все же не вернется в Турин. Информацию о его возвращении ранее опубликовал этот же портал.
Теперь сообщается, что форвард все же проведет еще несколько дней на Мадейре, после чего вернется в Италию. Ему будет необходимо две недели пробыть на самоизоляции. Сезон в серии А прерван из-за пандемии коронавируса.
По последним данным, в мире зарегистрировано 3 048 420 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Зафиксировано 210 539 летальных исходов от инфекции, вылечились 916 985 человек.
По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 87 147 человек, 7 346 выздоровело, 795 умерло.
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