Рафаэль Леау продлит контракт с «Миланом»

Нападающий «Милана» Рафаэль Леау подпишет новое соглашение с командой, сообщает журналист Даниэле Лонго.

По информации источника, официальное объявление о продлении контракта с Леау состоится в ближайшие дни. Действующее соглашение 23-летнего португальца с «россонери» рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне Леау сыграл в 44 матчах за команду во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал 13 голевых передач.