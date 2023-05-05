Радченко поздравил Спаллетти с чемпионством «Наполи»

Бывший тренер «Зенита» Дмитрий Радченко поздравил итальянского специалиста Лучано Спаллетти и его нынешнюю команду «Наполи» с досрочным завоеванием чемпионства в серии A.

«Очень рад за Спаллетти. Мы вместе работали, я полгода находился в его тренерском штабе в «Зените». Очень рад и поздравляю его!» — приводит «Чемпионат» слова Радченко.

«Наполи» досрочно стал победителем чемпионата Италии. 4 мая неаполитанцы вничью сыграли с «Удинезе» (1:1) и набрали 80 очков по итогам 33 туров серии А.

Спаллетти возглавлял «Зенит» с 2009 по 2014 год. Под его руководством клуб из Санкт-Петербурга дважды становился чемпионом России, по одному разу выигрывал Кубок и Суперкубок страны.