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Итальянский журналист заявил, что вклад Кварацхелии в чемпионство «Наполи» стал решающим

Алина Савинова
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Итальянский журналист Массимилиано Мартини высказался о завоевании «Наполи» чемпионского титула, отметив вклад в успех команды полузащитника Хвичи Кварацхелии, форварда Виктора Осимхена и главного тренера Лучано Спаллетти.

«Вклад Кварацхелии стал таким же решающим для завоевания «Наполи» скудетто, как и вклад Осимхена, с которым грузинский игрок сформировал очень тесный атакующий дуэт. «Наполи» заслуженно одержал победу в Серии А с большим отрывом. Большая заслуга в этом чемпионстве принадлежит тренеру Лучано Спаллетти, который смог из не самых известных и распиаренных футболистов собрать мощную машину в серии А. Для итальянца скудетто также является наградой за его карьеру, которую он смог возродить благодаря постоянному изучению новой тактики и методов работы», — приводит Sport24 слова журналиста.

«Наполи» досрочно стал победителем чемпионата Италии. 4 мая неаполитанцы вничью сыграли с «Удинезе» (1:1) и набрали 80 очков по итогам 33 туров серии А.

В текущем сезоне 22-летний Кварацхелия провел 29 матчей за «Наполи» в чемпионате Италии, отметился 12 голами и 12 результативными передачами. На счету 24-летнего Осимхена 22 забитых мяча и 5 голевых передач в 27 играх за неаполитанцев.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-05-italyanskiy-zhurnalist-vklad-kvaratskhelii-v-chempionstvo-napoli-stal-reshayushchim-khviche-silno-pomog-opyt-v-rpl
Футбол
ФК Наполи
серия А
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 33 25 5 3 69-23 80
2
 Лацио 33 19 7 7 52-24 64
3
 Ювентус 33 19 6 8 50-28 63
4
 Интер 33 19 3 11 60-35 60
5
 Аталанта 33 17 7 9 56-39 58
6
 Милан 33 16 10 7 53-39 58
7
 Рома 33 17 7 9 45-31 58
8
 Фиорентина 33 12 10 11 45-39 46
9
 Торино 33 12 9 12 35-38 45
10
 Болонья 33 12 9 12 42-43 45
11
 Монца 33 12 9 12 41-44 45
12
 Удинезе 33 10 13 10 43-41 43
13
 Сассуоло 33 12 7 14 40-49 43
14
 Салернитана 33 7 14 12 41-54 35
15
 Эмполи 33 8 11 14 29-43 35
16
 Лечче 33 7 10 16 28-40 31
17
 Специя 33 5 12 16 28-54 27
18
 Верона 33 6 9 18 27-51 27
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 Кремонезе 33 3 12 18 29-59 21
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 Сампдория 33 3 8 22 20-59 17
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 - : -
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Кремонезе – Специя
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Аталанта – Ювентус
 - : -
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Торино – Монца
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Наполи – Фиорентина
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Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

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Сергей Милинкович-Савич

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Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

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Эмполи

 31 1 2
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