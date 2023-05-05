Итальянский журналист заявил, что вклад Кварацхелии в чемпионство «Наполи» стал решающим

Итальянский журналист Массимилиано Мартини высказался о завоевании «Наполи» чемпионского титула, отметив вклад в успех команды полузащитника Хвичи Кварацхелии, форварда Виктора Осимхена и главного тренера Лучано Спаллетти.

«Вклад Кварацхелии стал таким же решающим для завоевания «Наполи» скудетто, как и вклад Осимхена, с которым грузинский игрок сформировал очень тесный атакующий дуэт. «Наполи» заслуженно одержал победу в Серии А с большим отрывом. Большая заслуга в этом чемпионстве принадлежит тренеру Лучано Спаллетти, который смог из не самых известных и распиаренных футболистов собрать мощную машину в серии А. Для итальянца скудетто также является наградой за его карьеру, которую он смог возродить благодаря постоянному изучению новой тактики и методов работы», — приводит Sport24 слова журналиста.

«Наполи» досрочно стал победителем чемпионата Италии. 4 мая неаполитанцы вничью сыграли с «Удинезе» (1:1) и набрали 80 очков по итогам 33 туров серии А.

В текущем сезоне 22-летний Кварацхелия провел 29 матчей за «Наполи» в чемпионате Италии, отметился 12 голами и 12 результативными передачами. На счету 24-летнего Осимхена 22 забитых мяча и 5 голевых передач в 27 играх за неаполитанцев.