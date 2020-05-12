Полузащитник Адриен Рабьо до сих пор не вернулся в расположение «Ювентуса», сообщает La Gazzetta dello Sport. Француз является единственным иностранным игроком, не приехавшим в Турин для того, чтобы возобновить тренировки и готовиться к продолжению сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 11 на 12 мая, в мире коронавирус подтвержден у 4 243 626 человека. Умерших — 286 563, выздоровевших — 1 521 397.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 11 мая всего зарегистрировано 209 688 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1915 летальных исходов, выздоровели 34 306 человек.