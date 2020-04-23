Экс-капитан «Зенита» Доменико Кришито, который сейчас выступает в Италии за «Дженоа», высказал в интервью «СЭ» свое мнение о возможном введении до конца сезона-2019/20 пяти, а не трех замен в матчах серии А.

— В последние дни в итальянской прессе мелькает любопытная информация: мол, вместо привычных трех замен по ходу матча тренерам из-за сверхплотного графика может быть разрешено делать по пять. Что вы об этом думаете? — вопрос Кришито.

— Я что-то краем уха слышал, но пока не вникал в суть вопроса, — ответил Кришито. — Тем более, это пока всего лишь разговоры. Пять замен вместо трех? Трудно пока себя такое представить. С другой стороны, в наше время все возможно. Кто больше выиграет от этого? Наверное, те, у кого более длинная скамейка.

Но пока можно только гадать, ведь пять замен — серьезная перестройка состава прямо по ходу встречи, да еще и приличная дополнительная потеря времени. Не знаю, не знаю... Сегодня не готов дать точный прогноз по этой теме. Нам, футболистам, надо просто заранее настроиться на то, что придется заканчивать сезон двумя матчами за неделю. Да, это приличная нагрузка, но я привык к ней еще во времена «Зенита». Мне нравится много играть! (Георгий Кудинов)

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