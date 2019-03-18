Президент "Ромы": "Меня удивили комментарии Мончи"

Президент "Ромы" Джеймс Паллотта прокомментировал слова бывшего спортивного директора команды Рамона Мончи. Ранее стало известно, что испанец вернулся в "Севилью".

- Президент хотел идти вправо, я хотел идти влево, - заявил ранее Мончи испанским журналистам.

- Я был удивлен, когда прочитал, что Мончи сказал на пресс-конференции, - заявил Паллотта, слова которого приводит официальный сайт клуба. - Я ценю то, что Мончи хотел добиться успеха в "Роме", но я хочу внести ясность - с самого начала я очень ясно дал понять, в каком направлении должен двигаться клуб. Именно поэтому мы и потратили много денег, чтобы нанять Мончи.

С самого начала я говорил, что нам нужны футболисты, тренеры, скауты, медики и так далеее высшего класса. Я дал ему все, чтобы сделать это. Я дал ему стопроцентный контроль, чтобы нанять любого тренера, помощников тренера, игроков, которых он хотел. Но если посмотреть на наши результаты, то очевидно, что это не сработало.

В ноябре, когда наше положение резко ухудшилось, я спросил у Мончи по поводу его плана Б, если ситуация продолжит ухудшаться. Но у него не было плана Б. Он сказал, что его план Б - это продолжать следовать плану А.

Теперь я читаю его интервью, где он говорит, что ушел, так как его идеи по поводу управления клубом были другими. Скажите мне, что же он хотел сделать по-другому? Мы дали ему полный контроль, а в итоге у нас больше травмированных, чем когда-либо, и мы рискуем впервые с 2014 года не попасть в топ-3.

Напомним, Мончи покинул "Рому" после отставки главного тренера Эузебио Ди Франческо.

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