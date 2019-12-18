Президент «Лацио»: «Антирасистская кампания с изображением обезьян была слишком провокационной»

Президент «Лацио» Клаудио Лотито поделился своим мнением о том, почему новая кампания серии А в борьбе с расизмом была воспринята неоднозначно.

В рамках кампании была запущена акция с изображением трех обезьян, нарисованных художником Симоне Фугадзотто, который заявил, что картины должны показать: «мы все одна раса». Клубы раскритиковали эту идею.

— Задача была не в том, чтобы заострить внимание на расистской стороне вопроса, но, судя по реакции, — это не было воспринято позитивно, — цитирует Лотито AFP. — Лига, очевидно, не поддерживает расизм. Проблема в том, что кампания была сделана слишком провокационно.