Ибрагимович 11 мая пройдет медосбледование по поводу травмы «Милана»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович получил травму колена в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу с «Ювентусом» (3:0). 11 мая 39-летний швед пройдет углубленное медобследование, сообщает Sky Sport Italia.

По предварительным данным, он избежал серьезной травмы. Однако швед будет вынужден пропустить предстоящие матчи серии А против «Кальяри» и «Торино». Он имеет шанс принять участие в игре последнего тура против «Аталанты».

Ибрагимович в 2017 году перенес разрыв крестообразных связок правого колена.