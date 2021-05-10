Ибрагимович 11 мая пройдет медосбледование по поводу травмы «Милана»
20:15
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович получил травму колена в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу с «Ювентусом» (3:0). 11 мая 39-летний швед пройдет углубленное медобследование, сообщает Sky Sport Italia.
По предварительным данным, он избежал серьезной травмы. Однако швед будет вынужден пропустить предстоящие матчи серии А против «Кальяри» и «Торино». Он имеет шанс принять участие в игре последнего тура против «Аталанты».
Ибрагимович в 2017 году перенес разрыв крестообразных связок правого колена.
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