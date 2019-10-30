Президент «Фиорентины»: «Рибери снова будет лучшим, когда вернется после дисквалификации»

Президент «Фиорентины» Рокко Комиссо считает, что следует прекратить обсуждать дисквалификацию полузащитника Франка Рибери. Француз был отстранен на три игры за толчок арбитра в матче чемпионата Италии с «Лацио» (1:2).

— Мы уже смирились с дисквалификацией Рибери, — цитирует A Bola Комиссо. — Так что давайте двигаться дальше. Я извиняюсь за его действия. Он был лучшим в чемпионате, а после возвращения снова станет лучшим. Лично я тоже редко соглашался с судьями. В том матче я видел деморализованных игроков, особенно Рибери. Это был плохой день.