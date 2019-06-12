Президент "Эмполи" утверждает, что у Сарри есть сложности с уходом из "Челси"

Президент "Эмполи" Фабрицио Корси поделился информацией о будущем главного тренера "Челси" Маурицио Сарри. Ранее сообщалось, что он возглавит "Ювентус". Специалист до этого также был главным тренером "Эмполи", после чего возглавил "Наполи".

- У Сарри есть проблемы с тем, чтобы уйти из "Челси", - цитирует президента Football Italia. - Сейчас он ворчит и настроен немного пессимистично. Мы слышали его этим утром. Но в "Ювентусе" мне сказали, что они уверены в скором завершении сделки. Надеюсь, все разрешится к общему благу.

Ранее британское издание The Sun сообщило, что "Челси" предпримет последнюю попытку убедить Сарри остаться. Указано, что в клубе надеются на то, что он все же откажется переходить в "Ювентус".

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