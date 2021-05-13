Популярный среди фанатов бренд может приобрести итальянскую «Модену»
09:14
Бренд одежды Stone Island, популярный среди футбольных фанатов, может приобрести итальянскую «Модену», сообщает Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, мажоритарный владелец компании Карло Риветти близок к покупке 30 процентов акций клуба.
«Модена» заняла четвертое место в группе B серии C и вышла в плей-офф за право играть в серии B. Последний раз клуб выступал в серии А в сезоне-2003/04.
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