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Популярный среди фанатов бренд может приобрести итальянскую «Модену»

09:14
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Бренд одежды Stone Island, популярный среди футбольных фанатов, может приобрести итальянскую «Модену», сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, мажоритарный владелец компании Карло Риветти близок к покупке 30 процентов акций клуба.

«Модена» заняла четвертое место в группе B серии C и вышла в плей-офф за право играть в серии B. Последний раз клуб выступал в серии А в сезоне-2003/04.

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