Популярный среди фанатов бренд может приобрести итальянскую «Модену»

Бренд одежды Stone Island, популярный среди футбольных фанатов, может приобрести итальянскую «Модену», сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, мажоритарный владелец компании Карло Риветти близок к покупке 30 процентов акций клуба.

«Модена» заняла четвертое место в группе B серии C и вышла в плей-офф за право играть в серии B. Последний раз клуб выступал в серии А в сезоне-2003/04.