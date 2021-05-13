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Ибрагимович показал удар с разворота, Хабиб предложил ему побороться

08:04
«А как насчет побороться?» — написал Хабиб в сториз Instagram в ответ на видео Ибрагимовича. Фото Instagram
«А как насчет побороться?» — написал Хабиб в сториз Instagram в ответ на видео Ибрагимовича. Фото Instagram
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Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович опубликовал в Instagram видео, на котором он делает бойцовский прием — удар ногой с разворота.

«Ниндзя», — подписно видео.

На пост отреагировал бывший чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов, предложив известному футболисту побороться.

«А как насчет побороться?» — написал в сториз Instagram российский боец.

39-летний Ибрагимович в этом сезоне провел 19 матчей в чемпионате Италии, в которых забил 15 голов и отдал две результативные передачи.

Нурмагомедов после победы над Джастином Гэтжи в октябре 2020 года объявил о завершении карьеры. 32-летний боец остался непобедимым, одержав 29 побед в 29 боях.

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