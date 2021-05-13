Ибрагимович показал удар с разворота, Хабиб предложил ему побороться
08:04
Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович опубликовал в Instagram видео, на котором он делает бойцовский прием — удар ногой с разворота.
«Ниндзя», — подписно видео.
На пост отреагировал бывший чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов, предложив известному футболисту побороться.
«А как насчет побороться?» — написал в сториз Instagram российский боец.
39-летний Ибрагимович в этом сезоне провел 19 матчей в чемпионате Италии, в которых забил 15 голов и отдал две результативные передачи.
Нурмагомедов после победы над Джастином Гэтжи в октябре 2020 года объявил о завершении карьеры. 32-летний боец остался непобедимым, одержав 29 побед в 29 боях.
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