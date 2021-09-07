Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Полузащитник «Ювентуса» Маккенни не может избавиться от привычки есть гамбургеры и картошку фри

18:08
Теги:

У полузащитника «Ювентуса» Уэстона Маккенни проблемы с питанием, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, американец не может избавиться от страсти к гамбургерам и картошке фри. У него есть собственный итальянский шеф-повар. Футболист должен будет вновь доказать свою состоятельность после прихода в «Юве» Массимилиано Аллегри, в противном случае его могут выставить на трансфер в январе.

23-летний футболист в текущем сезоне провел 1 матч за «Юве». В прошлом сезоне у него 46 матчей, 6 голов и 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Армия болельщиков «Зенита» — самая большая в России». Первое интервью Крицюка в Питере
ЧМ-2022, отборочный турнир: расписание матчей 7 сентября — Россия — Мальта и другие игры
«Подрался бы с ним и побил. Он понимает, что проиграет». Огонь: Александр Емельяненко готов биться с Федором
Карпин спровоцировал проблемы с физикой на Кипре. Мальта — последний шанс для экспериментов
Приседания — как правильно выполнять, основные ошибки, польза и вред
vs
0
Офсайд