Полузащитник «Ювентуса» Маккенни не может избавиться от привычки есть гамбургеры и картошку фри

У полузащитника «Ювентуса» Уэстона Маккенни проблемы с питанием, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, американец не может избавиться от страсти к гамбургерам и картошке фри. У него есть собственный итальянский шеф-повар. Футболист должен будет вновь доказать свою состоятельность после прихода в «Юве» Массимилиано Аллегри, в противном случае его могут выставить на трансфер в январе.

23-летний футболист в текущем сезоне провел 1 матч за «Юве». В прошлом сезоне у него 46 матчей, 6 голов и 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.