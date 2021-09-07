Президент «Наполи» обвинил другие итальянские клубы в нечестной игре

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис считает, что неаполитанцы уже давно должны были выиграть чемпионат Италии, но им помешали проделки со стороны конкурентов.

«Наполи» пережил в 2004-м году настоящий ренессанс после банкротства. Мы выступали в Европе в течение 12 лет подряд, и я не уверен, что есть другой итальянский клуб, которому удалось нечто подобное.

Мы должны были выиграть скудетто. Но для этого мало быть просто сильным клубом. Важно также избегать любого рода инцидентов, а порой так происходит, что другие берут то, что принадлежит вам», — цитирует функционера Football Italia со ссылкой на OttoChannel.

В последний раз неаполитанцы становились чемпионами Италии в 1990 году.