«Манчестер Сити» и «ПСЖ» проявляют интерес к защитнику «Милана» Эрнандесу
16:58
«Манчестер Сити» нацелился нацелился на защитника «Милана» Тео Эрнандеса, сообщает Calciomercato.
Руководство «горожан» намерено усилить свой состав французским защитником уже в зимнее трансферное окно.
Проявляет интерес к защитнику и французский «ПСЖ», однако никакой конкретики о потенциальном уходе француза из Милана не сообщается.
В текущем сезоне футболист провел за итальянский клуб два матча во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу. Контракт Тео с «Миланом» рассчитан до лета 2024 года.
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