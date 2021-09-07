«Манчестер Сити» и «ПСЖ» проявляют интерес к защитнику «Милана» Эрнандесу

«Манчестер Сити» нацелился нацелился на защитника «Милана» Тео Эрнандеса, сообщает Calciomercato.

Руководство «горожан» намерено усилить свой состав французским защитником уже в зимнее трансферное окно.

Проявляет интерес к защитнику и французский «ПСЖ», однако никакой конкретики о потенциальном уходе француза из Милана не сообщается.

В текущем сезоне футболист провел за итальянский клуб два матча во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу. Контракт Тео с «Миланом» рассчитан до лета 2024 года.