Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Манчестер Сити» и «ПСЖ» проявляют интерес к защитнику «Милана» Эрнандесу

16:58
Теги:

«Манчестер Сити» нацелился нацелился на защитника «Милана» Тео Эрнандеса, сообщает Calciomercato.

Руководство «горожан» намерено усилить свой состав французским защитником уже в зимнее трансферное окно.

Проявляет интерес к защитнику и французский «ПСЖ», однако никакой конкретики о потенциальном уходе француза из Милана не сообщается.

В текущем сезоне футболист провел за итальянский клуб два матча во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу. Контракт Тео с «Миланом» рассчитан до лета 2024 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Основная информация по матчу отбора ЧМ-2022 Россия — Мальта
Состав сборной России на матч отборочного турнира ЧМ-2022 с Мальтой
Россия — Мальта: когда пройдет отборочный матч ЧМ-2022
«Американцы поступили как всегда: собрали вещички и уехали». Александр Емельяненко разнес Америку за Афганистан
Приседания — как правильно выполнять, основные ошибки, польза и вред
vs
0
Офсайд