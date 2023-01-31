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Черышев: «О Черчесове только теплые воспоминания. Мы через многое прошли вместе»

Алина Савинова
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Полузащитник «Венеции» Денис Черышев рассказал об отношениях с бывшим главным тренером национальной команды России Станиславом Черчесовым.

«Держим связь, но в команду к себе он не звал (смеется). Периодически переписываемся, поздравляем друг друга с праздниками и с какими-то успехами. У меня о Станиславе Саламыче только теплые воспоминания. Мы через столько прошли вместе, что по-другому и быть не могло», — цитирует Черышева Sport24.

Полузащитник выступал за сборную России под руководством Черчесова с 2016 по 2021 год. На данный момент российский тренер возглавляет венгерский «Ференцварош».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-31-cheryshev-rasskazal-kakiye-vospominaniya-u-nego-ostalis-o-rabote-s-cherchesovym
Денис Черышев
Станислав Черчесов
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 Торино 20 7 6 7 21-22 27
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