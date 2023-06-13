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Фраттези: «Этот год был непростым, но я должен поблагодарить «Сассуоло» и тренера»

Мария Гусева
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Полузащитник «Сассуоло» Давиде Фраттези высказался о результатах сезона-2022/23 и о своем будущем.

«Этот год был непростым, но я должен поблагодарить «Сассуоло» и тренера, которые позволили мне делать все спокойно, — цитирует журналист Альфредо Педулла Фраттези. — Это будет важное лето, придется принимать важные решения. Всегда приятно быть в центре переговоров о трансфере. Это означает, что-то, что было сделано в прошлом, было правильным. Я должен продолжать работать в том же духе. Я сказал своему агенту звонить мне только в случае важных дел. В своей карьере я всегда продвигался вперед шаг за шагом, по крайней мере, я считаю, что сначала нужно сделать еще один переход в итальянскую команду».

В сезоне-2022/23 Фраттези провел 37 матчей во всех турнирах и забил 7 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего итальянца в 22 миллиона евро.

«Сассуоло» занял 13-е место в чемпионате Италии.

Футбол
ФК Сассуоло
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1
 Наполи 38 28 6 4 77-28 90
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 Лацио 38 22 8 8 60-30 74
3
 Интер 38 23 3 12 71-42 72
4
 Милан 38 20 10 8 64-43 70
5
 Аталанта 38 19 7 12 66-48 64
6
 Рома 38 18 9 11 50-38 63
7
 Ювентус 38 22 6 10 56-33 62
8
 Фиорентина 38 15 11 12 53-43 56
9
 Болонья 38 14 12 12 53-49 54
10
 Торино 38 14 11 13 42-41 53
11
 Монца 38 14 10 14 48-52 52
12
 Удинезе 38 11 13 14 47-48 46
13
 Сассуоло 38 12 9 17 47-61 45
14
 Эмполи 38 10 13 15 37-49 43
15
 Салернитана 38 9 15 14 48-62 42
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 Лечче 38 8 12 18 33-46 36
17
 Специя 38 6 13 19 31-62 31
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 Верона 38 7 10 21 31-59 31
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 Сампдория 38 3 10 25 24-71 19
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Муса Барроу

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Сергей Милинкович-Савич

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Руан Трессолди

Руан Трессолди

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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Риккардо Орсолини

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