Фраттези: «Этот год был непростым, но я должен поблагодарить «Сассуоло» и тренера»

Полузащитник «Сассуоло» Давиде Фраттези высказался о результатах сезона-2022/23 и о своем будущем.

«Этот год был непростым, но я должен поблагодарить «Сассуоло» и тренера, которые позволили мне делать все спокойно, — цитирует журналист Альфредо Педулла Фраттези. — Это будет важное лето, придется принимать важные решения. Всегда приятно быть в центре переговоров о трансфере. Это означает, что-то, что было сделано в прошлом, было правильным. Я должен продолжать работать в том же духе. Я сказал своему агенту звонить мне только в случае важных дел. В своей карьере я всегда продвигался вперед шаг за шагом, по крайней мере, я считаю, что сначала нужно сделать еще один переход в итальянскую команду».

В сезоне-2022/23 Фраттези провел 37 матчей во всех турнирах и забил 7 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего итальянца в 22 миллиона евро.

«Сассуоло» занял 13-е место в чемпионате Италии.